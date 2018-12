Per il secondo anno consecutivo ritorna presso la Ski Area San Pellegrino il grande appuntamento con le stelle più brillanti della scena sciistica internazionale.



Dal 3 al 7 gennaio la pista La VolatA sarà infatti il banco di prova della velocità femminile delle azzurre e delle cugine francesi. Al termine di ogni giornata di allenamento, verso le ore 10:30 circa, le atlete saranno a disposizione dei fan e degli appassionati dello sci per foto e autografi vicino alla partenza della funivia Col Margherita.



La VolatA è stata realizzata sul versante più ripido del Col Margherita, proprio con l’obiettivo di ospitare gare e allenamenti di calibro internazionale. Nei primi mesi del 2019 infatti, La VolatA sarà teatro di due eventi internazionali imperdibili: dal 15 al 18 gennaio per il secondo anno consecutivo si svolgeranno le gare di discesa libera femminile Memorial Alberto Vendruscolo valide per la Coppa Europa, mentre a Febbraio, dal 18 al 27, le più forti promesse dello sci mondiale maschile e femminile, 500 atleti tra i 16 e i 20 anni provenienti da circa 50 nazioni, si sfideranno con prove di discesa libera, superG e combinata per contendersi il titolo di campione del mondo Junior Val di Fassa 2019.