Si alza il sipario sulla 65ª edizione della 3Tre, appuntamento rientrato ormai in sede stabile all’interno del calendario di Coppa del Mondo FIS. In piazza imperatrice Sissi nella meravigliosa Madonna di Campiglio vestita a tema per l’occasione si è svolta ieri sera la consueta «Public Bib Draw» cioè l’assegnazione dei pettorali per i primi quindici atleti della classifica generale. Non solo sciatori, ma sportivi di ogni disciplina sono accorsi tra le Dolomiti di Brenta: dal velista Ruggero Tita al canoista De Gennaro fino ad arrivare all’atleta Crippa, Manuela Moelgg presente e pronta a tifare il fratello Manfred, il recente campione del mondo con la Trentino Volley Tiziano Mazzone ed il vincitore dell’edizione del 1986 Ivano Edalini.

Al termine della cerimonia l’attenzione è passata tutta agli atleti azzurri presentati sul palco assieme a Paolo De Chiesa, voce Rai per la disciplina invernale. Il telecronista, ex sciatore di alto livello ricorda con piacere la sua 3Tre: «Il Canalone Miramonti e la 3Tre sono qualcosa di unico. Io ottenni la medaglia d’argento come risultato massimo su questa pista ma fui secondo solo ad un mostro di questo sport come Stenmark. La pista? È in ottima condizione, è molto fredda ma ottima per le caratteristiche degli azzurri». Ultimo italiano ad imporsi fu Giorgio Rocca nel 2005. Moelgg, Gross e tutti gli altri azzurri sono pronti e lanciano la sfida perché come dice: «Per essere forti davvero bisogna vincere qui».

Guarda il video con Giorgio Rocca, che ci racconta la rinnovata tradizione del maglione giallo da regalare al vincitore: