Si rinnova e si rinforza la partnership fra il Trentino e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Grazie a un nuovo accordo siglato con Trentino Marketing e APT Piné Cembra la collaborazione, avviata nel 2008 per il solo settore della pista lunga, non solo è stata riconfermata per le prossime due stagioni agonistiche 2018-19 e 2019-20, ma è stata estesa ad un altro settore federale: dopo la pista lunga e lo short track ora c'è anche il curling.

La nuova partnership è stata illustrata dall’Amministratore Unico di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, e dal presidente FISG, Andrea Gios, alla presenza dell’Assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, del Presidente dell’APT Pinè Cembra Luca De Carli e dei tre direttori tecnici della nazionale: Maurizio Marchetto per la pista lunga, Kenan Gouadec per lo short track e Marco Mariani per il curling. In sala anche una nutrita rappresentanza di atleti delle tre discipline con, tra gli altri, i trentini Andrea Giovannini per la pista lunga, Amos Mosaner per il curling e Cecilia Maffei per lo short track.

«Non parliamo più di sport minori - ha ricordato l’assessore provinciale Roberto Failoni - perché per il nostro territorio in particolare queste discipline stanno portando risultati eccellenti a livello nazionale e internazionale. Sport e Scuola insieme possono realmente offrire una risposta alle richieste di miglioramento della vita dei nostri giovani. Abbiamo atleti di grande spessore e a tutti loro auguriamo una bellissima stagione di successi. approveremo in Giunta la partecipazione del Trentino alle Olimpiadi del 2026, che propone Pinè per le discipline del ghiaccio, e renderemo noto anche l’impegno economico della Provincia di Trento a sostegno di questa candidatura e ribadire così l’attenzione che questa Giunta e il Presidente Fugatti hanno nei confronti dello sport».

I tecnici federali presenti hanno poi focalizzato gli interventi sugli obiettivi di ciascun settore nella prossima stagione ed è stata anche esposta la pianificazione federale con oggetto i giovani talenti della Fisg.

Quindi spazio ai prossimi appuntamenti del calendario internazionale ISU che l'Italia avrà l'onore di ospitare:

