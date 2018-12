Lo sci di fondo perde uno dei suoi principali protagonisti. Petter Northug, 32 anni, ha annunciato oggi il ritiro: «Ho fatto del mio meglio per rimettermi in forma con l’obiettivo di tornare in nazionale, ma nelle ultime due settimane mi sono reso conto di essere troppo lontano», ha confessato Northug, alle prese con diversi problemi fisici da due anni a questa parte tanto da essere escluso dalla spedizione norvegese per Pyeongchang.

Il fondista scandinavo si ritira comunque con 4 medaglie olimpiche nel suo palmares, tutte conquistate a Vancouver (oro nella 50 km e nella sprint a squadre, argento nella staffetta e bronzo nella sprint) e 13 ori mondiali (tra cui quellid el 2013 in valle di Fiemme) oltre a due Coppe del Mondo (2010 e 2013).