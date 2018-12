Seconda giornata di gare a Pila, in Valle d’Aosta, località che sta ospitando la nona edizione del memorial Fosson. I 570 atleti impegnati nella manifestazione si sono divisi sulle tre piste del Leissé: gli Allievi hanno gareggiato in una doppia gara di slalom, i Ragazzi in gigante.

Nel primo slalom Allievi, vittoria di Elisa Maria Negri (GB Ski Club) in 42”16, a precedere Carlotta Varini (Mondolè Ski Team) in 42”17 e la trentina Beatrice Sola (Falconeri Ski Team) in 43”38. Al maschile successo di Stefano Pizzato (Drusciè) in 38”31, davanti a Max Perathoner (Gardena) in 39”41 e ad Andrea Bertoldini (Alta Valsassina) in 39”55.

Nella seconda gara, partita all’ora di pranzo, Beatrice Sola (Falconeri Ski Team) è stata btava ad imporsi in 41”77, con seconda e terza posizione per Hanna Wanker (Gardena) in 42”84 e Sara Thaler (Gardena) in 43”32. La gara maschile è stata vinta da Edoardo Saracco (Equipe Limone) in 39”46, bravo a bissare dopo il successo di ieri. Secondo posto per Jorgen Fynn Tschan (Sportoberschule Mals) in 40”83 e terzo per Mirko Zarini (Formazza) in 40”92.