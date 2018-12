A pochi giorni dalla presentazione del calendario Fisi ci sono già le prime sostanziali modifiche a seguito delle elevate temperature dei giorni scorsi che in alcune località non hanno consentito di produrre neve artificiale sufficiente per garantire il regolare svolgimento di gare di sci alpino internazionali. I due slalom gigante di Coppa Europa maschile di Pozza di Fassa sono infatti stati riconsegnati al board della Continental Cup della Fis per una nuova assegnazione.

Nel comprensorio Ski Center Latemar era in programma anche la settimana internazionale Fis, le cui gare sono state annullate per questioni di sicurezza. Quindi i due slalom speciale Fis di mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre a Pampeago organizzati dalla Cornacci non si disputeranno, così come i due slalom gigante maschili in programma venerdì 14 e sabato 15 dicembre sulla pista Torre di Pisa con l’organizzazione Us Dolomitica.

I due slalom gigante femminile Fis inizialmente in programma all’Alpe del Cermis per le giornate di lunedì 10 e martedì 11 dicembre sono recuperati a Madonna di Campiglio nelle stesse giornate grazie all’organizzazione curata dallo Sporting Campiglio.

Sodalizio che nel fine settimana proporrà tre appuntamenti Fis Junior del circuito Pastificio Felicetti per aspiranti e giovani. Gare dunque venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dicembre.

Confermate anche le due tappe di Coppa Europa femminile ad Andalo sulla pista Olimpionica per le giornate di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre. Ecco il dettaglio delle gare in programma nei prossimi giorni:

Lunedì 10 e martedì 11 a Campiglio – Gs Fis Femminile

Giovedì 13 e venerdì 14 ad Andalo – Gs Coppa Europa Femminile

Venerdì 14 a Campiglio – SL Fis Junior circuito Pastificio Felicetti

Sabato 15 a Campiglio – GS Fis Junior circuito Pastificio Felicetti

Domenica 16 a Campiglio – GS Fis Junior circuito Pastificio Felicetti