Gli austriaci Otmar Striedinger in 1’42”65 e Vincent Kriechmayr sono stati i più veloci nell’odierna prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo a Beaver Creek (Usa). Terzo tempo per il norvegese Aksel Svindal in 1’43”12. Indietro gli azzurri, con Peter Fill 16/o in 1’44”04, Dominik Paris 29/o in 1’44”49; Christof Innerhofer 30/o in 1’44”51, Emanuele Buzzi 35/o in 1’44”65. Da venerdì a domenica a Beaver Creek sono in programma un SuperG, una discesa e un gigante.

La tedesca Kira Weidle in 1.49.26 è stata la piu« veloce nell’odierna prova in vista delle due discesa di cdm in programma venerdi» e sabato a Lake Louise e seguite domenica da un superG. Secondo e terzo tempo per le austriache Nicole Schmidhofer in 1.49.85 e Cornelia Huetter in 1.50.09.

Migliore azzurra Nadia Fanchini, 10/a in 1.50.99, mentre è scesa in pista anche Federica Brignone che dopo il successo nel gigante di Killington aveva annunciato di voler gareggiare ormai anche in questa disciplina. Ha chiuso 19/a in 1.51.46. Più indietro Nicol Delago in 1.51.59.