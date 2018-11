Il Curling Center di Berna, in Svizzera, ha ospitato nel fine settimana la 22ª edizione del Gran Prix Inter, tappa europea del World Curling Tour. Molti gli atleti azzurri impegnati sul ghiaccio con la maglia del loro club: Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer per il Trentino Curling e Joel Retornaz, Simone Gonin, Fabio Ribotta e Lorenzo Maurino per lo Sporting Club Pinerolo. Entrambe le formazioni si sono qualificate per i quarti di finale superando squadre di grande esperienza internazionale, quindi il team piemontese si è fermato a un buon 5° posto mentre il Trentino Curling si è spinto fino alla vittoria superando in finale per 7-6 gli scozzesi dello skip Brydone. Un vero e proprio exploit per il curling tricolore, al primo successo in una tappa del circuito WCT: ottime indicazione anche in chiave Nazionale pensando agli Europei di Tallinn (Estonia) in calendario fra due settimane. Proprio le formazioni azzurre maschile e femminile si sono ritrovate in raduno a Pinerolo sotto la guida degli allenatori Soren Gran e Violetta Caldart e del direttore tecnico Marco Mariani.

Questi i convocati al centro tecnico federale: Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo), Fabio Ribotta (Sporting Club Pinerolo), Stefania Constantini (Curling Club Dolomiti), Federica Ghedina (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (3S Luserna), Veronica Zappone (3S Luserna) ed Elena Dami(Torino 150).

Intanto nel fine settimana si è disputato il primo turno del campionato di Serie A femminile. Il maltempo ha impedito alle formazioni cortinesi di partecipare al concentramento e una rapida modifica del programma ha consentito di allestire la fase territoriale del Piemonte. Il team del 3S Luca Lovero con Veronica Zappone, Angela Romei, Emanuela Cavallo ed il nuovo inserimento di Anna Maria Maurino, che nella nuova stagione sportiva prenderà il posto di Arianna Losano, ha vinto le quattro gare in programma portandosi così nettamente in testa alla classifica. Le Draghette Torino (Elisa e Elena Dami, Chiara Bertinetti, Marta Benedetto) e il Fireblock(Emanuela Matino, Lucrezia Laurenti, Sara Aliberti, Roberta Vergagni e Denise Pimpini) si spartiscono invece il successo negli scontri diretti e si assestano ad un punto nella classifica parziale. In campo anche la categoria Over 50 con, al femminile, il Team Torino (Grazia Ferrero, Fulvia Tiboldo, Vittoria Santini, Valentina Cal) checonsolida il primato in classifica con due successi a scapito di Glicini F. (Lucilla Macchiati, Cristina Durante, Fulvia Niggi, Daniela Faure Rolland e Rosy Aloe) e Very Strong Biella (Paolo Mosca, Adriano Regis,Dario Ollino, Fabrizio Ollearo), ormai qualificata ai prossimi Campionati del Mondo in programma a Stavanger . In campo maschile Reale Mutua e Glicini sono invece appaiate con due successi davanti a Pinerolo Torino 2006,Fireblock e Very Strong Biella.