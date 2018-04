Niente da fare per l’edizione 2018 della Marmoleda Full Gas Race, la gara di sci alpinismo programmata per 14 aprile. Gli organizzatori delle quattro associazioni dell’Alta Val di Fassa coinvolte, ovvero Dolomyths Run, Bela Ladinia, Bogn da Nia e Sellaronda Ski Marathon, dopo una riunione con la guida alpina Lorenzo Battisti, responsabile di percorso, hanno deciso di annullare la competizione, che doveva celebrare il settimo compleanno prossimo.

«In ogni caso – spiega il presidente del Comitato Organizzatore Diego Salvador – non saremmo riusciti a proporre il passaggio a Punta Penia, perché il meteo non ci ha consentito di attrezzare e tracciare il percorso. Nella notte sono caduti in vetta più di 30 centimetri e sono attese precipitazioni anche nei prossimi giorni. L’alternativa era quella di proporre un tracciato soft, ma non è nel nostro stile».

Per gli iscritti che avevano già versato la quota è previsto il rimborso. Viste le ripetute difficoltà di far transitare i concorrenti a Punta Penia, non è escluso che per le prossime edizioni gli organizzatori valutino un cambio di data. Verrà deciso nelle prossime riunioni interne del direttivo.