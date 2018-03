Dopo quattro medaglie vinte alla Paralimpiadi di Pyeongchang un momento di festa è d'obbligo. E allora Fabrizio Casal si scatena sulle note di Take on me degli A-ha. Un ballo all'insegna del gran divertimento, prima di tornare verso Cavalese con Giacomo Bertagnolli e, soprattutto, 4 medaglie in valigia, ovvero due ori in gigante e slalom speciale, un argento nel Superg e un bronzo nella discesa libera.