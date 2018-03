È stato un fine settimana davvero ricco di impegni per i pattinatori artistici trentini quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. L'appuntamento più importante è stato il «Trofeo Arge Alp», organizzato a Oberstdorf in Baviera, dal 9 all'11 marzo. È una manifestazione che vanta ormai quarant'anni di vita e che in questa edizione ha coinvolto 150 atleti di nove Regioni Alpine, 19 dei quali sotto le insegne del Comitato Trentino.

Grazie ad una media di risultati elevata, la selezione di casa nostra è riuscita a salire sul podio della classifica per squadre, terza dietro a Baviera e Alto Adige. Per quanto concerne le prestazioni individuali, vanno menzionate due medaglie d'argento, quella conquistata da Caterina Pezzarossi del Val Rendena Figure Skating Club nella categoria Under-13, grazie ai suoi 52,61 punti, e quella finita al collo di Matteo Marchioni del Val di Fassa Artistico Ghiaccio, nella categoria Under-11, in virtù dei suoi 36,11 punti.

In contemporanea a Feltre si è svolta la seconda parte della terza gara Triveneta di fascia Nazionale e della seconda di fascia Interregionale, che ha coinvolto 168 pattinatori, 61 dei quali trentini, che si sono guadagnati 4 medaglie d'oro, 7 d'argento e 4 di bronzo.

Cominciando dalla categoria Pre-Novice Nazionale, si nota il dominio assoluto delle atlete trentine, che hanno occupato i primi quattro posti della classifica finale: oro per Cristina Bonapace del Val Rendena Figure Skating Club (34,03 punti), argento per Alice Bulanti dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo (33,65 punti), bronzo per Francesca Serafini dello stesso club (32,26 punti) e quarto posto per Matilde Baldracchi, ancora dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo (31,68 punti). Due secondi posti ci ha regalato invece la categoria Pre-Novice Interregionale, quello di Margherita Pilati del Cpa Trento (24,88 punti) nel gruppo 1 e quello di Silvia Maestri dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo (25,76 punti) nel gruppo 2.

In campo maschile, dove i Pre-Novice hanno gareggiato insieme, festeggia il secondo posto Alessandro Coviello dell'Artistico Ghiaccio Fiemme, grazie a 20,88 punti, il terzo Jacopo Sartini dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo (20,73 punti) e il quarto Enrico Bertocchi del Cpa Trento, con 13,28 punti.

Si torna all'oro con la categoria Basic Novice A nazionale. Nel primo gruppo ha primeggiato Eva Prando del Cpa Trento (37,38 i punti), seguita dalla compagna di squadra Vittoria Tretter, argento con 35,57 punti. Nel secondo gruppo argento anche per Valentina Ferrari dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo (33,05 punti) e bronzo per Anna Alberti del Val Rendena Figure Skating Club (31,61 punti). Nel primo gruppo della categoria Basic Novice B Interregionale oro per Ester Maria Vian del Val di Fassa Artistico Ghiaccio (31,59 punti), terzo e quarto posto per due pattinatrici dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo, ovvero Giulia Leonardi (28,12 punti) e Federica Caola (27,81 punti). Nel secondo gruppo spicca la medaglia d'oro di Cheyenne Sara Zeni dell'Artistico Ghiaccio Fiemme (21,78 punti). L'ultimo argento, per completare il quadro, è quello conquistato da Francesco Magaletti del Cpa Trento (86,63 punti) nella categoria Junior maschile Nazionale.

Il prossimo fine settimana, dal 16 al 18 marzo, a Fanano sull'Appennino modenese è in programma il Campionato Italiano Elite per la categoria Advanced Novice, che annovera anche la danza, l'artistico di coppia e il sincronizzato.