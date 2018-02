«Non ho mai dato per scontato di esserci a questi Giochi, ho dovuto lottare e per questo c’è tanta soddisfazione».



Carolina Kostner non ha lacrime da trattenere stavolta, è sorridente e dice di essere «felice e grata» dopo aver esordito sui pattini nella prova individuale del team event del pattinaggio ai Giochi di PyeongChang. «Avere delle buonissime sensazioni, nel ritmo e nei salti - racconta la campionessa del ghiaccio - fa molto piacere e anche se la combinazione iniziale dei salti non era perfetta la prendo con ironia, sono qui e sono contenta. Orgogliosa di rappresentare il mio Paese».



Carolina ha trascina l’Italia nella finale del Team Event, la gara a squadre del pattinaggio artistico. Il secondo posto alle spalle della russa Evgenia Medvedeva nel corto dell’individuale femminile, unito al quarto di Cappellini-Lanotte (danza), il quinto di Matteo Rizzo (individuale uomini) e il settimo di Della Monica-Guarise (coppie) ha permesso all’Italia di essere tra le cinque squadre che si contenderanno le medaglie.