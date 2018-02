Quasi 200 atleti e appassionati di scialpinismo hanno partecipato alla quinta Moena Ski Alp, gara in notturna valida come seconda prova del Trofeo IV Valli, andata in scena ieri sera con partenza dalla stazione a valle della telecabina Ronchi-Valbona-Le Cune (1360 m) e arrivo allo Chalet Valbona (1830m), nel cuore della Val di Fassa.

Come successo la scorsa settimana al 22° Memorial Fausto Giacomuzzi, gara d’apertura del circuito, è stato il team Bogn da Nia a farla da padrone piazzando i suoi atleti su tutti i gradini del podio di tutte le categorie, sia in campo maschile che femminile. Il giovane campione Alex Oberbacher ha confermato l’ottima performance di Castelir-Bellamonte imponendosi per il secondo anno consecutivo alla Moena Ski Alp con il tempo di 18’49’’ davanti ai compagni di squadra Michael Zemmer (19’04’’) e Simone Manfroi (19’24’’). Tra le donne vittoria assoluta di Giorgia Felicetti in 24’16’’ su Carla Iellici (24’52’’) e Francesca Rossi (25’40’’), tutte portacolori del team Bogn da Nia. Giorgia Felicetti è stata premiata anche come prima classificata della categoria Junior femminile insieme ad Alessandro Morandini (23’10’’) per la gara maschile.

Tra i runners hanno avuto la meglio Enrico Stragliotto del team Camosci di Cainari (20’01’’) e Letizia Filosa dell’Atletica Lamon (28’25’’). La classifica delle società nell’ambito del Trofeo IV Valli vede quindi ora in testa i Bogn da Nia con 3208 punti, seguiti dai Piazaroi (1777 punti) e dai Bela Ladinia (1466 punti).La terza tappa del Trofeo IV Valli avrà luogo il 22 febbraio 2018 con il 21° memorial Maurizio Zagonel a San Martino di Castrozza.