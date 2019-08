Bruttissimo incidente nella prova di Formula 2 sul circuito di Spa-Francochamps, in Belgio, che ospita il week-end delle auto. L’impatto ha coinvolto tre auto durante il secondo dei 25 giri programmati, dopo che la corsa aveva superato la salita dell’Eau Rouge: è stato a quel punto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate le monoposto del giapponese Marino Sato, del francese Anthoine Hubert e dello statunitense Juan Manuel Correa. Quest’ultimo, che corre su una Sauber, si è ribaltato ed è scivolato. La gara è stata sospesa, quindi definitivamente cancellata.

F2 2019: Spa Francorchamps - Correa / Hubert Fatal Crash Video of F2 2019: Spa Francorchamps - Correa / Hubert Fatal Crash





Sul posto si sono portate delle ambulanze e i sanitari per soccorrere i piloti coinvolti nell’incidente, tranne Sato, che sarebbe rimasto indenne nel terrificante impatto che ha distrutto tre monoposto che prendevano parte alla gara della Formula cadetta. La velocità stimata, al momento dell’incidente, era vicina ai 250 km/h.



Il francese Anthoine Hubert e lo statunitense Juan Manuel Correa, coinvolti assieme al giapponese Marino Sato nello spaventoso incidente sono stati trasportati in ospedale, Sato invece si è allontanato dal luogo dell’incidente con le proprie gambe.



Poche ore dopo, purtroppo, è arrivata la notizia della morte de pilota francese Hubert.