Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Catalunya, settima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma domani sul circuito di Montmelò.



Il pilota francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche coin 1’39’’484, beffando per appena 15 millesimi Marc Marquez. Terzo crono per Maverick Vinales con la Yamaha a 0’’226, poi seconda fila tutta italiana con Franco Morbidelli davanti a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.



Settimo crono per Danilo Petrucci con l’altra Ducati ufficiale.



Per Quartararo è la quinta pole della carriera, la seconda stagionale dopo quella ottenuta a Jerez.