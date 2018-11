Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito di Yas Marina.



Con il nuovo record del circuito (1’34«794), il pilota britannico, già iridato, precede di 0’’162 il compagno di scuderia, il finlandese Valtteri Bottas, ottenendo la 83esima pole in carriera.



Seconda fila tutta Ferrari: terzo il tedesco Sebastian Vettel (+0’’331), quarto il finlandese Kimi Raikkonen (+0’’571). Quinta e sesta piazza per le RedBull dell’australiano Daniel Ricciardo (+0’’607) e dell’olandese Max Verstappen (+0’’795).



Chiudono la top ten il francese Romain Grosjean (Haas F1 Team), il monegasco e prossimo ferrarista Charles Leclerc (Sauber), i transalpini Esteban Ocon (Racing Point) e il tedesco Nico Hulkenberg (Renault).