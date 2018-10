Marc Marquez, confermatosi campione del mondo della MotoGp in Giappone, non per questo ha chiuso il gas. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto la pole anche a Phillip Island - la sesta della stagione - e domani in Australia partirà dalla prima fila, con al fianco le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco. Andrea Iannone (Suzuki) apre la seconda fila, Valentino Rossi la terza, con il settimo tempo. Indietro Andrea Dovizioso, solo nono con la Ducati. È la sua peggior qualifica dell’anno.



Mattia Pasini ottiene la pole position nella moto2 al Gran Premio d’Australia, 17esima e terz’ultima tappa del motomondiale in programma domani sul circuito di Phillip Island. Al fianco dell’esperto riminese dell’Italtrans Racing Team, primo in 1’33’’368 e vittima anche di un fuori pista, scatteranno il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) e lo spagnolo Xavi Vierge (Tech3 Racing). Qualifiche poco convincenti per i due rivali per il titolo: Francesco Bagnaia (Sky Racing Team), autore della sua peggior qualifica stagionale, è 16esimo, mentre il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) è 20esimo. Caduta di Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) alla curva 4 e di Stefano Manzi (Forward Racing Team), che rimedia una contusione al polso destro.



Decima pole stagionale per lo spagnolo Jorge Martin nella moto3 al Gp d’Australia, 17esima e terz’ultima tappa del motomondiale in programma domani sul circuito di Phillip Island. Il primatista della classe e pilota Del Conca Gresini mette a referto il tempo di 1’36’’591, ha l’ultima parola ma non sembra nettamente superiore. Inizieranno la gara dalla prima fila anche il sudafricano Darryn Binder (Red Bull

KTM Ajo) e il giapponese Ayumu Sasaki (Petronas Sprinta Racing), al suo miglior piazzamento in qualifica. Sabato grigio per Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP). Il secondo in classifica iridata paga un pesante ritardo dai primi e inizierà la gara dalla quindicesima casella dietro ad Enea Bastianini (Leopard Racing).

Non bene anche Fabio Di Giannantonio che ha fatto il passo nelle ultime libere: il romano del team Gresini è terzo in campionato ma per lui solo il diciassettesimo crono. Miglior italiano delle qualifiche con il quinto tempo, Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team), mentre Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) è nono.