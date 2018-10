Andrea Dovizioso conquista la pole-position nel Gran Premio del Giappone, 16esima tappa (su 19) del Mondiale della motoGp che si terrà domani a Motegi.

Il forlivese della Ducati, con il tempo di 1’44”590, ha preceduto la Yamaha del francese Johann Zarco (1’44”658) e la Ducati di Jack Miller (1’44”727), che si accomodano così in prima fila. Seconda fila per la Honda dello spagnolo e leader della classifica Marc Marquez (1’44”889), che timbra il sesto crono appena dietro alla Suzuki di Andrea Iannone (1’44”832), quinto. La Yamaha di Valentino Rossi chiude in nona posizione in 1’45”265.