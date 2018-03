Il tempo fatto segnare questa mattina da Sebastian Vettel è rimasto il migliore nella prima delle quattro giornate di test invernali pre-campionato in corso sul circuito del Montmelò, le ultime prima del via della stagione.



Il tedesco aveva fatto segnare il tempo di 1’20’’396 con gomme medie, precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas (1’20’’596) e la Red Bull di Max Verstappen (1’20’’649), che sono rimasti i tre tempi migliori.



Tanto il lavoro portato avanti dai team, approfittando di una giornata davvero primaverile dopo le tempeste di neve della scorsa settimana che hanno impedito di portare avanti i programmi previsti. Solo Vettel ha completato oltre 170 giri del circuito barcellonese, quasi quanto quelli messi insieme dai due piloti della Mercedes che si sono alternati alla guida tra mattina, Bottas, e pomeriggio, Lewis Hamilton, che ha chiuso con il quarto tempo.



Verstappen ha completato oltre 115 giri, rallentato dopo pranzo da un problema tecnico che ha bloccato in pista la sua Red Bull, obbligando i commissari di pista ad esporre la bandiera rossa.



La sessione è stata fermata anche in altre occasioni sempre dovute a problemi alla McLaren di Stoffel Vandoorne. L’olandese è stato costretto a interrompere il lavoro ben tre volte ed è riuscito a completare solo 38 tornate. Domani si torna in pista, con la Ferrari SF71H che sarà affidata a Kimi Raikkonen.