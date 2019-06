Richard Carapaz ha vinto il 102° Giro d’Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Verona, con la 21ª tappa, che è stata vinta dallo statunitense Chad Haga in 22’07’’, a oltre 46 km/h di media. È la prima vittoria dell’ecuadoriano, ma anche di un corridore del suo Paese.



Carapaz ha preceduto sul podio finale Vincenzo Nibali (nono oggi) e Primoz Roglic, che ha scavalcato in extremis Mikel Landa, quarto.

«È una sensazione unica, ancora non ci credo. È un sogno, ma anche la ricompensa a tutti i sacrifici ai quali mi sono dovuto sottoporre. Ancora non me ne rendo conto. Devo questo momento ai miei genitori, non sapevo che sarebbero venuti per festeggiarmi: la famiglia è la mia ragione di vita». Queste le prime parole di un emozionato Richard Carapaz dopo avere conquistato il 102/o Giro d’Italia di ciclismo, a Verona. L’ecuadoriano è scoppiato in lacrime dopo la prova a cronometro.