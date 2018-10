Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), con il tempo di 4h20’50” e alla media di 43,936 km/h, ha vinto in volata la 102ª edizione della Gran Piemonte di ciclismo, disputata da Racconigi a Stupinigi e lunga 191 chilometri. Sul traguardo ha preceduto Florian Senechal (Quick-Step Floors), secondo, e Davide Ballerini (Androni Giocattoli-Sidermec), terzo.

«Non potevo sperare in un modo migliore per chiudere la mia stagione, esattamente con una vittoria, proprio com’era cominciata a Dubai. Mi piace il brutto tempo. Quando ho avuto spazio, ho lanciato la volata lunga e pensato di osare - le parole di Colbrelli, dopo il traguardo -. La cosa più importante prima dello sprint era quella di non scivolare. Sono felice che sia andato tutto bene».