Parte il countdown per i Campionati Italiani a cronometro di ciclismo, in programma a Cavour (To) domani, giovedì 4 ottobre. Due le categorie impegnate: Elite femminile e Open maschile, comprendente cioè Professionisti, Elite senza contratto e Under 23 (quest’ultimi ammessi a patto che non abbiano già preso parte al campionato italiano individuale della propria categoria). La prova femminile scatterà alle 12, quella maschile sarà divisa in due blocchi con partenza del primo blocco di atleti alle 13 e partenza del secondo blocco di atleti alle 14.

Gli atleti partiranno singolarmente ad intervalli regolari di un minuto l’uno dall’altro, percorrendo poi un tracciato di gara lungo 20,5 chilometri e sostanzialmente pianeggiante.

Le donne percorreranno il circuito una volta, gli uomini due volte. Il livello tecnico dei Campionati Italiani a cronometro sarà elevato e assicurato dalla presenza dei migliori interpreti della specialità in campo nazionale. Tra gli uomini il favorito al via è il trentino Gianni Moscon (Team Sky), vincitore anche l’anno scorso. A seguire il torinese Fabio Felline (Trek-Segafredo) che nell’edizione 2017 della manifestazione arrivò secondo.