Alessandro De Marchi (Bmc), Vincenzo Nibali e Franco Pellizotti (Bahrain-Merida) hanno testato il circuito iridato di Innsbruck (Austria), che il 30 settembre assegnerà l’oro mondiale in linea tra gli uomini elite. Con Nibali, che non ha mai nascosto come la prova iridata sia tra gli obiettivi più importanti della sua stagione, e gli altri due azzurri, anche il ct dell’Italbici Davide Cassani. «Vincenzo ha detto che a memoria non ricorda un percorso così impegnativo - dice Cassani -. Le mie impressioni, dopo averlo visionato in macchina lo scorso hanno, si sono dimostrate vere. È un percorso durissimo, per scalatori puri. La salita da ripetere sette volte, il muro sul finale, il chilometraggio e il dislivello totale di 5000 metri, la dicono lunga sul tipo di percorso e sul tipo di gara che potrà svilupparsi: a esaurimento. Sarà anche necessario calibrare bene i rapporti».