Luis Leon Sanchez ha vinto per distacco la Vuelta a Murcia, prova in linea per professionisti. Sulle strade di casa, lo scalatore spagnolo dell’Astana ha preceduto di 9” il connazionale Alejandro Valverde (Movistar), che si è piazzato al secondo posto. Terzo, a 2’17, il belga Philippe Gilbert, che ha preceduto nella volata per il podio l’azzurro di Borgo Valsugana Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), quarto.