Giornata no per le squadre trentine impegnate nel campionato di Serie D, che oggi giocavano il primo turno infrasettimanale.



Messo in archivio il buon pareggio di sabato sul difficile campo del Legnano, il Levico era oggi impegnato contro la matricola Nibionnoggiono. È andata malissimo, e il risultato è piuttosto eloquente: 0-3.



Trasferta bergamasca amara per il Dro Alto Garda, sconfitto per 2-1 dal «Villa Valle-Val Brembana».