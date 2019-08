In attesa di veder scendere in campo le avversarie domani, la Juventus si gode la prima notte della stagione da sola in testa alla classifica. Stasera i bianconeri hanno fatto loro il primo grande big match della stagione piegando per 4-3 all’Allianz Stadium un Napoli che nel primo quarto d’ora aveva dimostrato di poter tenere testa ai campioni d’Italia ma che in tre minuti, tra il 16’ e il 19’ aveva poi palesato quei problemi difensivi già visti alla prima giornata in casa della Fiorentina. Da 3-0 a 3-3, poi è una sfortunata deviazione di Koulibaly nel recupero a piegare i partenopei.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 6 (15’ pt Danilo 6.5), Bonucci 6.5, De Ligt 6, Alex Sandro 6; Khedira 6.5 (15’ st Emre Can 6.5), Pjanic 6.5, Matuidi 6.5; Douglas Costa 7, Higuain 6.5

(31’ st Dybala sv), Ronaldo 6.5.

In panchina: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Rabiot, Cuadrado, Bentancur, Bernardeschi, Mandzukic. Allenatore: Martusciello 6.5.



NAPOLI (4-4-1-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Koulibaly 6, Ghoulam 5.5 (1’ st Mario Rui 6.5); Callejon 6, Zielinski 6.5, Allan 6 (29’ st Elmas sv), Insigne 4.5 (1’ st Lozano 6.5); Fabian Ruiz 6; Mertens 5.5.

In panchina: Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Hysaj, Luperto, Gaetano, Younes, Verdi. Allenatore: Ancelotti 6.5.



ARBITRO: Orsato di Schio 6.5.



RETI: 16’ pt Danilo, 19’ pt Higuain, 17’ st Ronaldo, 21’ st Manolas, 23’ st Lozano, 36’ st Di Lorenzo, 47’ st aut. Koulibaly.



NOTE: serata calda, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 39.203. Ammoniti: Ghoulam, Di Lorenzo, Matuidi, Alex Sandro, Douglas Costa, Elmas. Angoli: 5-2 per il Napoli. Recupero: 3’; 3’.