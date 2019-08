Il Napoli risponde alla Juventus e nel secondo anticipo della prima giornata i partenopei espugnano il Franchi battendo la Fiorentina 4-3.

Gara ricca di gol ed emozioni con i padroni di casa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Pulgar. Risponde il Napoli con una prodezza di Mertens e alla mezzora partenopei vanno in vantaggio grazie ad un rigore (dubbio) realizzato da Insigne.

I viola trovano il gol del 2-2 con Milenkovic ma il Napoli risponde con una magia di Callejon. Il botta e risposta non si ferma: stavolta è Boateng a trovare la carambola vincente. Ma il Napoli non è domo e trova il gol del 4-3 ancora con Insigne.

Nel finale c'è tempo per l'esordio in viola per Ribery che protesta per un presunto fallo di rigore subito.