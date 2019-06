Prima sconfitta per l’Italia nell’Europeo Under 21. Nella seconda giornata del girone A, la Polonia s’impone per 1-0 al Dall’Ara di Bologna grazie alla rete segnata da Bielik al 40’ del primo tempo. Gli azzurrini di Di Biagio scivolano in seconda posizione e cercheranno di riconquistare il primato del girone nell’ultima gara in programma sabato alle ore 21. A Reggio Emilia, la squadra del ct Di Biagio affronterà il Belgio già eliminato.