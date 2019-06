Prospettive di mercato per l'attaccante trentino Andrea Pinamonti. Il Benfica sta già lavorando per sostituire Joao Felix, in uscita dal club di Lisbona.

Secondo A Bola, il prescelto per sostituire il giovane attaccante è appunto Pinamonti, 20 anni, di proprietà dall'Inter, ma nell'ultima stagione in prestito al Frosinone (5 gol in 27 presenze).

Secondo il giornale, il Benfica avrebbe offerto all'Inter la possibilità di avere a disposizione Pinamonti in prestito con riscatto fissato a 15 milioni.

Anche il Porto si dice interessato al giocatore, costretto a saltare l'Europeo Under 21 per infortunio, ma protagonista come capitano azzurro del Mondiale under 20 in Polonia con 4 gol in 6 partite.

Joao Felix, invece, è conteso dall'Atletico Madrid, a caccia di un sostituto di Griezmann, e dal Manchester City.