Finisce il sogno dell’Italia del bomber Pinamonti di conquistare la finalissima ai Mondiali Under 20 in corso in Polonia.



Nella semifinale giocata questo pomeriggio a Gdynia gli azzurrini perdono 1-0 (0-0) contro l’Ucraina. Annullato con la Var un gol a Scamacca al 93’.



A questo punto l’Italia tornerà in campo venerdì sera, alle 20.30 sempre a Gdynia, per affrontare la perdente di Ecuador-Corea del Sud per il terzo posto, traguardo tagliato due anni fa battendo ai rigori l’Uruguay dopo il ko in semifinale con l’Inghilterra. L’Ucraina si giocherà invece il titolo mondiale sabato a Lodz, alle 18.