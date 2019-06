Il Liverpool vince la Champions League 2018-19. Nella finale giocata al Wanda Metropolitano di Madrid, i Reds battono 2-0 il Tottenham grazie al rigore trasformato da Salah al 2’ e al gol di Origi all’87’.



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris 6; Trippier 6, Alderweireld 6.5, Vertonghen 6.5, Rose 6; Sissoko 4.5 (29’st Dier 6), Winks 5.5

(21’st Moura 6); Alli 5 (37’st Llorente sv), Eriksen 5, Son 6; Kane 5. In panchina: Vorm, Gazzaniga, Sanchez, Lamela, Wanyama, Walker-Peters, Foyth, Aurier, Moura, Davies. Allenatore: Pochettino 5.5.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 7; Alexander-Arnold 6, Matip 6.5, Van Dijk 7, Robertson 6; Henderson 6.5, Fabinho 6, Wijnaldum 5.5

(17’st Milner 6); Salah 6, Firmino 5 (13’st Origi 6.5), Manè 6.5

(45’st Gomez sv). In panchina: Mignolet, Kelleher, Lovren, Sturridge, Moreno, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Brewster.

Allenatore: Klopp 6.5.



ARBITRO: Skomina (Slovenia) 6.5.



RETI: 2’pt Salah (rig), 42’st Origi.



NOTE: serata serena, campo in ottime condizioni. Spettatori: 63 mila circa. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Josè Antonio Reyes. Ammoniti: nessuno. Angoli: 9-8 per il Liverpool. Recupero: 2’,5’.