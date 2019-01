Sono ore movimentate in casa Inter, o meglio in casa Icardi. Il volo di rientro cancellato, la multa salata prevista della società per il ritardo, le voci sempre più insistenti che vedono l’attaccante argentino con le valigie pronte... Wanda Nara, compagna e procuratrice non fa nulla per spegnere il fuoco, tutt’altro, lo alimenta con dettagli e motivazioni.

L’avevamo «vista» sui social leggere il contratto fino a tardi la sera, ora la immaginiamo accordarsi con altre squadre. Sarà davvero così? La tv argentina TycSports avrebbe annunciato il mancato rinnovo di Icardi in nerazzurro e le recenti rassicurazioni del giocatore e di Wanda Nara stessa di amore infinito per l’Inter sembrano già dichiarazioni lontane nel tempo.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 potrebbe infatti non essere prolungato per mancato accordo economico. Real Madrid e Chelsea sono alla finestra, e forse un pensiero lo farà anche la Juve. «Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l’Inter è molto lontano dal concretizzarsi - ha spiegato poi la procuratrice al giornale madrileno As - Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo. Le cifre di cui si è parlato in Italia non sono esatte e a noi ancora non è arrivata una proposta soddisfacente».