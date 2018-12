Continua a muovere la classifica il Südtirol che contro il Monza di Galliani e Berlusconi incamera il suo secondo pareggio di fila ma conquista anche il suo quarto risultato utile consecutivo nel camioonato di serie C di calcio.

Allo stadio Brianteo, nell'ultima giornata del girone d'andata, finisce 1 a 1, con due reti di marca carioca: vantaggio del Monza a fine primo tempo con Reginaldo, pareggio biancorosso ad inizio ripresa con De Cenco. La squadra di Zanetti, espulso pochi istanti prima del calcio d'inizio del secondo tempo per proteste, può recriminare per un calcio di rigore non assegnato e apparso invece netto, al termine della prima frazione, ai danni di Fabbri. Capitan Tait e compagni hanno poi chiuso il match in dieci uomini per l'espulsione di Ierardi per doppia ammonizione. Domenica si va a Teramo per l'ultima partita del 2018 che precede la sosta del campionato di tre settimane.