L’Ac Trento comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Petrilli, attaccante classe 1987, che ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2019.

Nato a Torino il 13 aprile 1987, Petrilli è un attaccante esterno di piede destro e dalla buona struttura fisica (175 centimetri d’altezza per 71 chilogrammi di peso), di grande esperienza, che fa della velocità e della tecnica individuale i propri punti di forza.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con cui ha compiuto tutta la trafila sino alla formazione “Primavera”, assieme a giocatori del calibro di Sebastian Giovinco e Davide Lanzafame. Nell’estate 2006 si trasferisce al Crotone: resta in rossoblù per quattro stagioni e mezza, collezionando 33 presenze e 1 rete in serie B, 51 presenze e 1 gol in serie C1. Poi le esperienze con Nocerina (12 presenze e 3 reti in serie C1 e 4 presenze in serie B), Casale (9 presenze in serie C2), Vigor Lamezia (14 presenze in serie C2), Martina Franca (43 presenze e 3 reti in serie C2), Padova (24 presenze e 8 reti in serie D, 29 presenze e 7 reti in serie C) e Maceratese (28 presenze e 1 rete in serie C). Nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Como (8 presenze e 1 gol in serie D) e Lecco (7 presenze in serie D), mentre nella prima parte dell’attuale annata ha militato nel Messina (11 presenze e 1 rete in serie D).

In carriera ha conquistato due promozioni dalla serie C1 alla serie B con Crotone (stagione 2008 - 2009) e Nocerina (2010 - 2011) e una dalla serie D alla serie C con il Padova (2014 - 2015).

Contestualmente il Trento comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Milano City Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Selvatico.