Primo turno infrasettimanale del girone d’andata nella serie D di calcio e secondo derby della stagione (dopo quello contro la Virtus Bolzano) per il Trento, che domani allo stadio Briamasco (calcio d’inizio ore 14.30) affronterà il Levico Terme nella sfida tra le due formazioni provinciali, valevole per la decima giornata del girone C.

Nelle precedenti quattro gare casalinghe i gialloblù hanno conquistato due punti in virtù dei pareggi ottenuti contro Este e Union Feltre, mentre il Levico Terme, in trasferta, ha sin qui realizzato sette punti in quattro gare, grazie ai successi conseguiti contro San Giorgio e Tamai e al pari conquistato sul campo del Belluno.

Dirigerà l’incontro il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Luigi dal Bosco e Maicol Cinotti, rispettivamente delle sezioni di Verona e Livorno.