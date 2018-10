Il lato umano è più forte anche delle rivalità calcistiche cittadine. È quanto si deduca dal gesto del capitano dell'Everton, l'irlandese Seamus Coleman, che ha partecipato alla sottoscrizione per pagare le cure a Sean Cox versando 4.400 sterline, circa 5000 euro, secondo quanto riporta la Bbc.

Cox è il tifoso del Liverpool aggredito prima della semifinale di Champions League contro la Roma e rimasto a lungo in coma, e che è tuttora bisognoso di molte cure e per questo anche il manager dei Reds Jurgen Klopp ha versato il contributo pari a circa 5000 euro. Oggi i tifosi del Liverpool faranno una colletta allo stadio, in occasione della partita di Premier contro il Cardiff City.