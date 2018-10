La Francia vince in rimonta 2-1 contro la Germania nel match valido per la terza giornata del Gruppo 4 dei Nations League, consolida il primato (con 7 punti) e relega Kroos e compagni (alla sesta sconfitta nel 2018) all'ultimo posto con un solo punto in classifica, ad un passo dalla retrocessione, con il ct Joachim Loew sempre più in bilico. La Germania che però trova il vantaggio al 13' grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Hernandez in area e realizzato da Kroos. Il pareggio che arriva al 17' grazie ad un colpo di testa vincente di Griezmann. Al 34' arriva il raddoppio francese, ancora con Griezmann ma stavolta su calcio di rigore. E' il gol del sorpasso che vale la vittoria della Francia e che spedisce la Germania a un passo dalla retrocessione dalla Nations league.