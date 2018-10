Un gol del difensore interista Miranda al 93’ su assist di Neymar (e uscita sbagliata di Romero) regala la vittoria al Brasile sull’Argentina nell’amichevole disputata a Gedda, in Arabia Saudita.

Si trattava dell’incontro numero 104 nella storia tra queste due nazionali ed il bilancio adesso è di 42 vittorie Brasile, 37 Argentina e 25 pari. L’Argentina si è presentata all’appuntamento in chiaro processo di rinnovamento, a cominciare dalla panchina (Scaloni) e con molti debuttanti. Il Brasile, al contrario, con un gruppo confermato malgrado il mondiale non positivo e l’eliminazione per mano del Belgio che ancora brucia.

I primi 45’ di gioco sono stati equilibrati con qualche timida occasione da una parte e dall’altra, ma senza ritmo e con diversi falli di gioco che hanno spezzato la gara. Alla fine sono 7 i gialli: due al Brasile, cinque all’Argentina. Nella ripresa, la musica non è cambiata fino al 93’ quando Miranda ha messo in rete regalando la vittoria ai brasiliani.