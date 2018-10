Finisce 1-1 l’amichevole disputata a Genova tra Italia e Ucraina. Reti nella ripresa di Bernardeschi e Malinovsky.



L’Italia di Roberto Mancini resta senza vittoria per la quinta partita consecutiva. Nell’amichevole di Genova gli azzurri non vanno oltre l’1-1 contro l’Ucraina: Chiellini e compagni giocano molto bene per sessanta minuti, vanno in vantaggio con Bernardeschi a inizio ripresa ma poi abbassano l’attenzione, subiscono il pareggio degli ospiti e rischiano addirittura la sconfitta. Davvero un peccato, perchè la partenza degli azzurri è veemente. Il tridente veloce formato da Bernardeschi, Insigne e Chiesa si muove bene e mette in costante apprensione la difesa avversaria. Il portiere ucraino Pyatov è attento sul tentativo di Bernardeschi al 5’ e molto bravo nel respingere la girata di Bonucci all’8’.



L’Ucraina, disposta con un accorto 4-5-1, si chiude nella propria metà campo e nei primi 45 minuti arriva alla conclusione solo due volte, con gli esterni Konoplyanka e Marlos che peraltro non impensieriscono Donnarumma. Dall’altra parte, invece, l’Italia collezione buone opportunità: Insigne sfiora il palo al 22’, Barella costringe Pyatov alla deviazione sopra la traversa due minuti dopo, Chiesa e ancora Insigne impegnano il portiere avversario nei minuti finali, ma il punteggio resta bloccato, mentre i 12mila spettatori del Ferraris tributano un lungo applauso alle 43 vittime della tragedia di Ponte Morandi nel minuto di stop comandato dall’arbitro sloveno Obrenovic al 43’.



La ripresa riparte con lo stesso spartito, con l’Italia che gioca e al 55’ passa meritatamente in vantaggio: dopo tante parate, Pyatov si lascia sfuggire il sinistro potente di Bernardeschi dai venti metri. A questo punto, però, l’Italia abbassa il ritmo e lascia spazio alla velocità degli ucraini: Konoplyanka impegna Donnarumma al 62’, sul corner successivo il portiere del Milan non può nulla sul preciso tiro di Malinovskiy che pareggia i conti.



Mancini inserisce Immobile e Bonaventura, ma sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio: Malinovskiy colpisce la traversa su punizione al 71’, poi Stepanenko impegna Donnarumma di testa e al 79’ Tsygankov sfiora il palo dal limite dell’area. Nel finale l’Italia colleziona calci d’angolo (15-3 in totale), ma è troppo poco. Domenica in Polonia, partita già decisiva per la Nations League, gli azzurri non potranno sbagliare.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5.5 (39’ st Piccini sv), Bonucci 6, Chiellini 6, Biraghi 5.5 (43’ st Criscito sv); Verratti 6 (25’ st Bonaventura 6), Jorginho 6.5, Barella 6.5 (33’ st Pellegrini 6); Bernardeschi 7 (11’ st Immobile 6), Insigne 6.5

(33’ st Berardi 6), Chiesa 6.5. In panchina: Sirigu, Acerbi, Tonelli, Criscito, Emerson Palmieri, Gagliardini, Giovinco. Allenatore: Mancini 6.



UCRAINA (4-5-1): Pyatov 5.5; Karavayev 5.5, Burda 5.5, Rakitskiy 5.5 (43’ st Krivtsov sv), Matvyenko 5; Marlos 6 (1’ st Tsygankov 6), Sydorchuk 5.5 (11’ st Stepanenko 6.5), Zinchenko 6, Malinovskiy 7, Konoplyanka 6.5 (28’ st Petryak 6); Yaremchuk 5.5 (31’ st A. Kravets sv, 45’ st Butko sv). In panchina: Boyko, Lunin, V. Kravets, Makarenko, Plastun, Yarmolenko. Allenatore: Shevchenko 6.



ARBITRO: Rade Obrenovic (Slovenia) 6.



RETI: 10’ st Bernardeschi, 17’ st Malinovskiy.



NOTE: partita amichevole disputata allo stadio Ferraris di Genova.

Spettatori 12.000 per un incasso di 105.000 euro. Al 43’ pt la partita è stata sospesa per un minuto per ricordare le 43 vittime della tragedia di Ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Ammoniti: Rakitskiy. Burda, Verratti, Chiesa. Angoli: 15-3. Recupero: 1’; 4’.