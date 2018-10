Il Psg vince 5-0 contro l'Olympique Lione e continua la sua marcia solitaria al comando della Ligue 1 a punteggio pieno dopo nove giornate. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappè, autore di quattro reti in appena 13 minuti messi a segno tra il 16' ed il 29' della ripresa. Ad aprire le marcature era stato Neymar dopo appena nove minuti (su rigore). Dal 32' del primo tempo il Psg ha giocato in 10 per l'espulsione Kimpembe (dopo aver consultato la Var) poi, ci ha pensato Mbappè.

Crisi senza fine per il Monaco che perde 2-1 anche la sfida salvezza in casa contro il Rennes. Il Monaco resta terz'ultimo a 6 punti con il Nantes a - 4 dalla zona salvezza. Vince invece il Marsiglia 2-0 contro il Caen e aggancia il Montpelliers al 3/o posto a 16 punti. Il Lilla batte 3-1 il Sant'Etienne 3-1 e consolida il secondo posto a 19 punti. Montpellier pareggia a Guingamp e sale al terzo posto scavalcando il St Etienne. Il Nizza pareggia 1-1 a Tolosanell'anticipo della 9/a giornata. Ospiti avanti al 29' con Sraefi e raggiunti al 54' da Dossevi. Vieira ha rinunciato a Balotelli per scelta tecnica.

Il quadro della 9/a giornata

Tolosa-Nizza 1-1

Lilla-St. Etienne 3-1

Amiens-Digione 1-0

Angers-Strasburgo 2-2

Guingamp-Montpellier 1-1

Nimes-Reims 0-0

Bordeaux-Nantes 3-0

Marsiglia-Caen 2-0

Monaco-Rennes 1-2

Paris SG-Lione 5-0

Classifica

PSG 27

Lilla 19

Marsiglia e Montpellier 16

St. Etienne 15

Lione e Bordeaux 14

Tolosa 13

Strasburgo 12

Angers, Rennes e Nizza 11

Caen, Amiens, Nimes, Digione e Reims 10

Monaco e Nantes 6

Guingamp 5