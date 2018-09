L'Uefa ha deciso di assegnare l'organizzazione dell'Europeo 2024 alla Germania, che e' stata preferita all'unica altra candidata, la Turchia.

Il Governo tedesco ha espresso soddisfazione per l'assegnazione alla Germania degli Europei di calcio 2024. "Auguri per questo successo! - ha twittato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rivolgendosi alla Federcalcio tedesca -. Siamo lieti del risultato in vista di partite avvincenti per gli Europei 2024, e della visita di fan da tutta Europa. United by football Germany 2024".