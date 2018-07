Simpatico siparietto social tra Zlatan Ibrahimovic e David Beckham a poche ore dal quarto di finale dei Mondiali tra Svezia e Inghilterra. A dare il via allo scambio su Twitter l’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, ora ai Los Angeles Galaxy: «Se l’Inghilterra vince ti pago una cena ovunque tu voglia nel mondo, ma se vince la Svezia mi compri qualsiasi cosa io voglia da Ikea. Ok?».



Chiamato in causa dallo svedese, Beckham non si è certo tirato indietro: «Se la Svezia vince, ti porterò personalmente da Ikea e potrai comprare tutto ciò di cui hai bisogno per la nuova casa a Los Angeles. Ma se vince l’Inghilterra - rilancia -, voglio che tu venga a guardare una partita della Nazionale a Wembley, indossando la maglia dell’Inghilterra e mangiando fish and chips nell’intervallo».