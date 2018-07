«Per la prima volta nella mia carriera, lascio il mio paese e soltanto un progetto così ambizioso poteva portarmi a prendere una decisione del genere»: queste le prime parole di Gigi Buffon dopo la firma con il Paris Saint-Germain, un anno più opzione per il secondo.

Le parole di Buffon, 40 anni, 655 partite e 9 scudetti con la Juventus, sono state affidate - come tradizione a Parigi - al sito del club, che annuncia anche una conferenza stampa con il portiere per lunedì pomeriggio nel suo nuovo stadio, il Parco dei Principi.



«Il Paris Saint-Germain è molto felice di annunciare l’arrivo fra i suoi giocatori di Gianluigi Buffon - esordisce il comunicato diffuso sul sito - il portiere ha firmato oggi un contratto di un anno più opzione per un secondo». Un sentimento condiviso da Buffon, che parla di «un grande sentimento di felicità» per aver firmato con il PSG. «Ringrazio il club e il presidente per la loro fiducia - continua l’ex numero 1 della Juve - ho seguito il suo incredibile progresso negli ultimi anni e so quali siano i sogni del Paris Saint Germain e di tutti quelli che hanno questa squadra nel cuore».



«Darò tutta la mia energia - promette Buffon - tutta la mia esperienza e la mia sete di vittorie per aiutare la mia nuova squadra a raggiungere i grandissimi obiettivi che si è fissata. Con i compagni e i tifosi, condivideremo emozioni fantastiche al Parco dei Principi e in tutti gli stadi in cui andremo a rappresentare Parigi, questa meravigliosa città che merita di vedere un giorno la sua squadra al vertice del calcio internazionale».



Al-Khelaifi rende omaggio all’«immensità della carriera» del nuovo acquisto, alla sua «ambiziosa personalità», in grado di «fare gruppo» ma «elegante» al tempo stesso. «A 40 anni - continua - la sua passione per il calcio è intatta e nel nostro progetto ha trovato il quadro ideale per fissarsi obiettivi estremamente elevati trasmettendo la sua esperienza, non soltanto agli altri portieri ma a tutti i giocatori». «I nostri tifosi - conclude - sapranno accogliere Buffon con tutto il calore e l’amore che merita. Il suo arrivo è una conferma della nostra volontà di arrivare sempre più in alto, un’ambizione che vogliamo mantenere con una determinazione sempre così forte».