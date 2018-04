«Non credo che il discorso per lo scudetto sia chiuso ma, dopo la partita di oggi del Napoli, penso sia favorita la Juventus. Anche se la Juve deve venire a giocare da noi...». Lo ha dichiarato l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ospite alla trasmissione “Che tempo che fa”, su Rai 1. I giallorossi, che ospiteranno la squadra di Allegri all’Olimpico nella penultima giornata di campionato, potrebbero alla fine recitare un ruolo da protagonisti nell’assegnazione del tricolore. «Noi determinanti? Sì, ma per noi stessi, non per gli altri», ha tagliato corto Di Francesco.