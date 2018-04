"È quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d'Achille come la Juventus". Così il portiere della Juventus Gigi Buffon, attraverso Juventus Tv, ha chiarito in merito all'accesa discussione che ci sarebbe stata nello spogliatoio al termine della gara contro il Napoli, con tanto di battibecco tra lui e Medhi Benatia.

"Quanto riportato è lontano anni luce dalla verità. Si cerca così di destabilizzare un ambiente e minare le certezze e l'unione di un gruppo. Sicuramente, com'è normale che sia e com'è sempre successo da quando sono alla Juve, trovo logico e doveroso confrontarsi e questo è accaduto, ma nessuno, almeno nei miei diciassette anni di Juventus, si è permesso di puntare l'indice verso qualcuno colpevolizzandolo per una sconfitta, un errore e questo, fino a quando sarò capitano di questa squadra, non accadrà mai. Aggiungo che Medhi è un ragazzo estremamente rispettoso e che ha sposato la nostra causa con educazione ed un modo di stare nel gruppo eccezionali. Mi spiace essere costretto a puntualizzarlo, ma devo farlo, perchè in presenza di certe notizie, se non calunniose, quanto meno false, credo che una precisazione sia dovuta per tutelare il gruppo e Medhi, che è un ragazzo splendido".