Contro il Crema, semifinalista di Coppa Italia di serie D e formazione di metà classifica, non basta un buon Trento per settanta minuti: nell’ultimo quarto d’ora i lombardi segnano con Capuano e Mantovani e stoppano la rincorsa alla salvezza diretta della formazione aquilotta, che resta quintultima a più quattro sul Ciserano e più sette sul Dro Alto Garda.

I gialloblù creano due - tre nitide palle gol ma non riescono a sbloccare il risultato e nel finale vengono superati dai padroni di casa.

IL TABELLINO

CREMA 1908 - TRENTO 2-0

CREMA 1908 (4-3-1-2): Marenco; Donida, Stankevicius, Scietti, Ogliari; Gomez, Mandelli, Dell’Anna (19’st Mantovani); Erpen (1’st Gentile); Scapini (23’st Capuano), Bahirov (28’st Ferrario).

A disposizione: De Bastiani, Arpini, Gibeni, Matei, Porcino.

Allenatore: Massimiliano Bressan.

TRENTO (5-3-2): Festa; Toscano, Giacomoni (34’st Bertaso), Kostadinovic, Sorbo (42’st Casagrande), Badjan; Boldini (12’st Zecchinato), Furlan, Dadson (34’st Appiah); Bardelloni, Pangrazzi (12’st Ferraglia).

A disposizione: Matin, Carella, Bortoli, Dallavalle.

Allenatore: Claudio Rastelli.

ARBITRO: Grassi di Acireale (Bernardini di Genova e Corradini di Basso Friuli).

RETI: 31’st Capuano (C), 40’st Mantovani (C).

NOTE: campo in perfette condizioni. Giornata calda e soleggiata. Ammoniti Capuano (C) e Mantovani (C) per comportamento non regolamentare, Boldini (T), Giacomoni (T) e Sorbo (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 4 a 1 per il Trento. Recupero 1’ + 3’.