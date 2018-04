I Citizens pongono fine, dopo 14 turni, all'imbattibilità dei londinesi del Tottenham. Nel primo tempo uno-due con la rete di Gabriel Jesus e il rigore di Gundogan. Eriksen la riapre, ma nella seconda frazione di gioco ci pensa Sterling a mettere il sigillo sulla vittoria. Il Manchester United di Mourinho ora è a -16, deve far punti a tutti i costi, ma affronta l'ultima in classifica West Bronwich, per non consegnare aritmeticamente il titolo ai cugini, che comunque sono ormai vicini al titolo della Championship.

Tottenham-Manchester City 1-3.

Reti: 22' Gabriel Jesus (MC), 25' rig. Gundogan (MC), 42' Eriksen (T), 72' Sterling.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé (74' Lucas Moura); Lamela (64' Son), Eriksen, Alli (84' Sissoko); Kane.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Delph; De Bruyne (89' Yaya Touré), Gundogan, David Silva; Sané (64' Otamendi), Gabriel Jesus (76' Bernardo Silva), Sterling.