Giornata infausta per le tre squadre trentine impegnate nel girone B della serie D di calcio: due pareggi e una sconfitta il bilancio del turno infrasettimanale. A deludere di più, ancora una volta, è il Trento che al Briamasco non riesce a battere nemmeno l'ultima in classifica, la Romanese, che in caso di sconfitta oggi sarebbe retrocessa matematicamente. Non bastano la doppietta di Zecchinato e il gol di Bardelloni ad aver ragione della formazione lombarda, capace di pareggiare 3-3 a tempo scaduto, al quarto minuto di recupero.

La figura migliore la fa il Dro Alto Garda che, grazie a una rete di Giannetti, conduce a lungo la partita in trasferta contro il Ciserano, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Alla fine è 1-1.

Nulla da fare in casa per il Levico Terme che deve inchinarsi 1-4 alla capolista Rezzato allenata da Emanuele Filippini. Il gol della bandiera è stato realizzato dal bomber Bertoldi.

Se il campionato dovesse finire ora il Dro Alto Garda retrocederebbe direttamente in Eccellenza, il Trento dovrebbe affrotnare i playout contro il Ciserano mentre il Levico sarebbe salvo.