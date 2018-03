«Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace. Hanno voglia di crescere e di far tornare l’Inter tra i grandi club». A parlare, in un’intervista pubblicata oggi da «La Gazzetta dello Sport», è Wanda Nara, moglie-manager di Mauro Icardi, con cui ha avuto due figlie, Francesca e Isabella, che proprio al ‘Ferraris’, lo stadio in cui è esploso con la maglia della Sampdoria, ha superato quota cento gol con l’Inter. Un traguardo che ha riaperto il discorso sulla sua permanenza ad Appiano Gentile.



«Se la qualificazione in Champions sarà determinante per il futuro di Icardi in nerazzurro? In questi anni siamo rimasti anche senza Champions... - spiega Wanda Nara, procuratrice ed ex modella, sposata in passato con Maxi Lopez - Che rapporto ha Mauro con Luciano Spalletti? Un rapporto sano, sincero, come deve essere tra il capitano e l’allenatore della squadra. Mauro ama molto ascoltare e imparare dalle persone più esperte di lui. E in questo Spalletti lo sta aiutando a crescere».



Qualche tempo fa il d.s. Piero Ausilio disse che il rinnovo verrà fatto «in silenzio»: «Siamo tutti molto rilassati al riguardo. Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte la battuta: ogni giorno che passa, vale sempre di più. Ma c’è serenità nell’aria, nessuna tensione. Se c’è da aspettarsi un ritocco verso l’alto della clausola e dell’ingaggio? Quando si rinnova, lo si fa per migliorare la situazione in essere. Ma non abbiamo ancora pensato alle condizioni e alle cifre».