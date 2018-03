Tutto facile per l'Inter sul campo della Sampdoria, nell'anticipo della 29/a di Serie A. I nerazzurri, trascinati da un pazzesco Mauro Icardi, vincono 5-0 in un match mai in discussione. Per il bomber argentino ampiamente superata quota 100 reti: con i 4 siglati al Marassi è arrivato a quota 103 (a soli 25 anni). Tornando al match, ha aperto le danze Perisic, dopo 26', con un grande stacco di testa. Poi l'Icardi-show: l'argentino fa centro di tacco al 30', su rigore al 31', di rapina al 44' e con un tiro al volo al 6' del secondo tempo.